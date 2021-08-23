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ЕАБР определился с объемом кредитного финансирования Беларуси на 22-26 годы

23.08.2021 16:41 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Евразийский банк развития (ЕАБР) закрепил в своей новой стратегии на 2022-2026 годы планы по частичному замещению выпадающих из-за западных санкций инвестиций международных фининститутов в экономику Беларуси и предусмотрел финансирование республики в размере $1,5 млрд за этот период.

"Рост финансирования проектов со стороны ЕАБР. Частичное замещение выпадающих инвестиций международных институтов, приостанавливающих деятельность в стране", - говорится в опубликованной стратегии банка в части инициирования проектов в Беларуси, передает a target=_blank href=https://interfax.by rel="nofollow">Интерфакс-Запад.

В соответствии с документом, за 2022-2026 годы накопленный объем инвестиций ЕАБР в Беларусь составит не менее $1,5 млрд. При этом доля Беларуси в инвестиционном портфеле банка не изменится и составит 25%.

На конец 2020 года инвестпортфель ЕАБР в Беларуси составлял порядка $1 млрд., включая $0,5 млрд. экстренного финансирования осенью 2020 года для погашения задолженности перед Газпромом.

Исходя из необходимости обслуживания и погашения кредитов ЕАБР, сумма в полтора миллиарда на грядущие 5 лет не кажется такой уж большой.

 
 
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Евразийский банк развития (ЕАБР) закрепил в своей новой стратегии на 2022-2026 годы планы по частичному замещению выпадающих из-за западных санкций инвестиций...
 
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