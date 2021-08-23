Назад в будущее. 23 августа 2020 года в пяти фото

Салідарнасць вспоминает, каким был этот день в жарком 2020-м. вспоминает, каким был этот день в жарком 2020-м.





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23 августа 2020-го в Беларуси прошел второй воскресный марш - Марш новой Беларуси, собравший по всей стране сотни тысяч человек. Вскоре людское море заполнило центр столицы, демонстранты выдвинулись ко дворцу независимости.





Лукашенко же вышел из дворца с автоматом без рожка, когда сторонники перемен фактически уже разошлись и проспект опустел. Кадры с ним, бегающим с оружием в руках вместе с вооруженным младшим сыном, разлетелись по мировым СМИ.





В тот же день в Литве прошла акция солидарности с белорусами. «Путь свободы» — цепь солидарности от Вильнюса до границы с Беларусью собрала более 50 тысяч участников.





23 августа акции прошли и в других городах Беларуси: Гродно Бресте , Могилеве, Молодечно…











