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Зеленский: Россия впервые на международном уровне была признана страной-оккупантом

23.08.2021 16:53 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Президент Украины Владимир Зеленский в завершении саммита Крымской платформы в понедельник, 23 августа, обратился к России с предложением присоединиться к диалогу по вопросу деоккупации Крыма.

Зеленский: Россия впервые на международном уровне была признана страной-оккупантом
Фото: Офис президента Украины

«Я подумал, что Российская Федерация, которая, конечно, не участвовала в саммите, но так активно обсуждала, комментировала, реагировала, была настолько активной, что создалось впечатление, будто она полноценный участник Крымской платформы. Если эта площадка настолько интересует ее, мы приглашаем Российскую Федерацию присоединиться к Крымской платформе для совместной выработки путей деоккупации Крыма и исправления ее исторической трагической ошибки. Я обещаю, что в декларации саммита, осуждающей оккупацию Крыма, всегда будет строка для подписи представителя Российской Федерации. Скорее всего, эта подпись будет на последнем саммите Крымской платформы в Ялте», — цитирует Зеленского его пресс-служба.

По его словам, состоявшийся саммит свидетельствует о том, что Россия впервые на международном уровне была признана страной-оккупантом.

«Впервые на международной уровне Россия признана государством-оккупантом. И в соответствии с нормами международного гуманитарного права она должна немедленно прекратить нарушение прав человека на временно оккупированном полуострове Крым и обеспечить уже сейчас беспрепятственный доступ к Крыму для международных гуманитарных и правозащитных организаций», — сказал Зеленский.

В Кремле саммит Крымской платформы уже назвали недружественным по отношению к России.

 
 
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Президент Украины Владимир Зеленский в завершении саммита Крымской платформы в понедельник, 23 августа, обратился к России с предложением присоединиться к диалогу...
 
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