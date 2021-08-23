В Орше парень обстрелял из пневматики рейсовый автобус

Работники автопарка заметили, что один автобус вернулся с маршрута с повреждением от пули.

По сообщению витебской милиции, выяснилось, что по автобусу из пневматического оружия стрелял 18-летний житель Орши.

На записи с камер видеонаблюдения видно, как парень достает оружие и прицеливается в автобус, отмечают в УВД.

Возбуждено уголовное дело за хулиганство.