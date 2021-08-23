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В Орше парень обстрелял из пневматики рейсовый автобус

23.08.2021 17:11 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Работники автопарка заметили, что один автобус вернулся с маршрута с повреждением от пули.

По сообщению витебской милиции, выяснилось, что по автобусу из пневматического оружия стрелял 18-летний житель Орши.

На записи с камер видеонаблюдения видно, как парень достает оружие и прицеливается в автобус, отмечают в УВД.

Возбуждено уголовное дело за хулиганство.

 
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Работники автопарка заметили, что один автобус вернулся с маршрута с повреждением от пули. По сообщению витебской милиции, выяснилось, что по автобусу из...
 
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