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Армейские международные игры: три конкурса проходят в Брестской крепости
23.08.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
«Снайперский рубеж», «Полярная звезда» и «Уверенный прием». В Брестской крепости проходят три конкурса Седьмых Армейских международных игр, передает «МИР 24».
«У нас расширяется география участия в этих конкурсах. Впервые проводится второй дивизион снайперского рубежа. Это стрельба из винтовок с продольно-скользящим затвором, где количество участников – это 15 команд. Девять команд у нас участвуют в «Полярной звезде», и 11 команд – в «Уверенном приеме», – рассказал заместитель главнокомандующего Сухопутными войсками ВС РФ, Герой Российской Федерации Александр Матовников.
Свое мастерство покажут снайперы, подразделения спецназа и связисты из 17 стран. Впервые сюда приехали представители Лаоса, Мали, Саудовской Аравии. Перед началом соревнований участники возложили цветы к мемориалу павшим защитникам Брестской крепости и почтили их память минутой молчания.
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Свое мастерство покажут снайперы, подразделения спецназа и связисты из 17 стран.
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