Армейские международные игры: три конкурса проходят в Брестской крепости

Источник материала: Mir24.TV Belarus

«Снайперский рубеж», «Полярная звезда» и «Уверенный прием». В Брестской крепости проходят три конкурса Седьмых Армейских международных игр, передает «МИР 24».

«У нас расширяется география участия в этих конкурсах. Впервые проводится второй дивизион снайперского рубежа. Это стрельба из винтовок с продольно-скользящим затвором, где количество участников – это 15 команд. Девять команд у нас участвуют в «Полярной звезде», и 11 команд – в «Уверенном приеме», – рассказал заместитель главнокомандующего Сухопутными войсками ВС РФ, Герой Российской Федерации Александр Матовников.

Свое мастерство покажут снайперы, подразделения спецназа и связисты из 17 стран. Впервые сюда приехали представители Лаоса, Мали, Саудовской Аравии. Перед началом соревнований участники возложили цветы к мемориалу павшим защитникам Брестской крепости и почтили их память минутой молчания.