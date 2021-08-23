Представитель Международного комитета по расследованию пыток в Беларуси: «Это преступление против человечности»

Источник материала: Салiдарнасць

Правозащитники уже больше года собирают массовые свидетельства о пытках в Беларуси.

Опубликован пятый промежуточный отчет Международного комитета по расследовании пыток в Беларуси: преступления против человечности.





Фото: скриншот из видео телеканала Дождь

— Это уже пятый отчет, и он посвящен обоснованию наличия контекстуальных элементов, которые позволяют говорить о том, что произошедшее в Беларуси и происходящее на сегодняшний день — это уже не просто нарушение прав человека, а преступление против человечности, — заявила представитель Комитета Виктория Федорова в эфире канала Дождь . — Большая часть отчета посвящена доказательствам того, что нападение на гражданское общество было широкомасштабным, систематическим, существовала организованная политика государства по преследованию инакомыслящих.

И здесь, если мы говорим не о пытках, а в целом о преступлении против человечности, не стоит забывать о насильственных исчезновениях оппонентов Лукашенко в 1999-2000 годах. Прошло столько времени, до сих пор эти случаи остались нерасследованными.

Правозащитница также напомнила, что и пытки в белорусских тюрьмах и изоляторах применялись и до августа 2020 года, только не в таком масштабе, как после.

— То, что произошло после оглашения выборов президента 9 числа и в следующие три дня массовых протестов, — это вопиющая ситуация, это массовые пытки в местах несвободы, в РОВД. И пытки продолжаются до сих пор. Наш предыдущий отчет охватывал период времени с августа 2020 года до июня 2021 года, и каждый месяц у нас есть десятки и сотни свидетельств людей, которые сейчас рассказывают о том, что в изоляторах целенаправленно создаются бесчеловечные условия .

О пытках заявляют и политзаключенные в судах, они заявляют об изнасилованиях дубинками, о том, что на 50 дней их помещают в так называемую «пресс-хату» , о том, что сотрудники ГУБОПиК надевают мешки на голову и пытают, и душат людей слезоточивым газом.

Это все осталось и, главное, что это все осталось безнаказанным. Не возбуждено ни одного уголовного дела по факту насилия силовиков, — подчеркнула правозащитница.

При этом она отметила, что сейчас появляется большое количество доказательств чрезмерного применения силы со стороны силовиков.

— Сейчас появилось достаточно много слитой информации в виде разговоров силовиков, в том числе достаточно высокого уровня, где они признаются в беседах в том, что подчиненным давались приказы избивать и издеваться над задержанными, и эти команды поощрялись, — отметила Виктория Федорова.

Международный Комитет по расследовании пыток в Беларуси был создан в прошлом году после многочисленных жалоб участников протеста на пытки в изоляторах. В настоящее время Комитет продолжает вести поиск пострадавших и свидетелей жестокого обращения силовиков.