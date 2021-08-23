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Представитель Международного комитета по расследованию пыток в Беларуси: «Это преступление против человечности»
23.08.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Правозащитники уже больше года собирают массовые свидетельства о пытках в Беларуси.
Опубликован пятый промежуточный отчет Международного комитета по расследовании пыток в Беларуси: преступления против человечности.
Фото: скриншот из видео телеканала Дождь
— Это уже пятый отчет, и он посвящен обоснованию наличия контекстуальных элементов, которые позволяют говорить о том, что
И здесь, если мы говорим не о пытках, а в целом о преступлении против человечности, не стоит забывать о насильственных исчезновениях оппонентов Лукашенко в 1999-2000 годах. Прошло столько времени, до сих пор эти случаи остались нерасследованными.
Правозащитница также напомнила, что и пытки в белорусских тюрьмах и изоляторах применялись и до августа 2020 года, только не в таком масштабе, как после.
— То, что произошло
О пытках заявляют и политзаключенные в судах, они заявляют об изнасилованиях дубинками, о том, что на 50 дней их помещают в так называемую
Это все осталось и, главное, что это все осталось безнаказанным. Не возбуждено ни одного уголовного дела по факту насилия силовиков, — подчеркнула правозащитница.
При этом она отметила, что сейчас появляется большое количество доказательств чрезмерного применения силы со стороны силовиков.
— Сейчас появилось достаточно много слитой информации в виде разговоров силовиков, в том числе достаточно высокого уровня, где они признаются в беседах в том, что подчиненным давались приказы избивать и издеваться над задержанными, и эти команды поощрялись, — отметила Виктория Федорова.
Международный Комитет по расследовании пыток в Беларуси был создан в прошлом году после многочисленных жалоб участников протеста на пытки в изоляторах. В настоящее время Комитет продолжает вести поиск пострадавших и свидетелей жестокого обращения силовиков.
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Представитель Международного комитета по расследованию пыток в Беларуси: «Это преступление против человечности»
Правозащитники уже больше года собирают массовые свидетельства о пытках в Беларуси.
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