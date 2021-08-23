Лукашенко обсудил кадры с начальником службы своей безопасности









"В повестке дня были организационные и кадровые вопросы, внесенные соответствующие предложения. Обсуждались также шаги по дальнейшему совершенствованию работы Службы безопасности президента, в том числе исходя из опыта прошлогодних событий, а также актуальных возникающих вызовов и угроз", - говорится в сообщении президентской пресс-службы в понедельник.





Как было доложено Лукашенко, разрабатываемые Службой безопасности планы, в том числе во взаимодействии с иными государственными органами, позволяют качественно и максимально оперативно реагировать на любые вызовы и угрозы изменяющей обстановки.







