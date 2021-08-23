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Бердымухамедов подарил олимпийской чемпионке квартиру и внедорожник

23.08.2021 17:19 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Президент Гурбангулы Бердымухамедов подарил первой в истории независимого Туркменистана олимпийской чемпионке Полине Гурьевой "трехкомнатную квартиру повышенной комфортности, 50 тысяч американских долларов и премиальный внедорожник Lexus 570 Sport Plus 2021 года выпуска".



О "щедрых подарках" главы государства сообщила пресс-служба правительства Туркменистана.

21-летняя студентка Туркменского государственного института физической культуры и спорта завоевала серебряную медаль Олимпийских игр в Токио на соревнованиях по тяжелой атлетике в весовой категории до 59 кг, в которой выступали представительницы 14 стран.

Заслуженный тренер Туркменистана, вице-премьер и сын президента Сердар Бердымухамедов зачитал приветственное обращение, в котором Гурбангулы Бердымухамедов поздравил членов национальной сборной команды с первой в истории туркменского спорта олимпийской медалью.

"Это знаменательное событие, ставшее прекрасным итогом усердных тренировок, регулярной подготовки, символом большой воли и великой любви к отчизне, вызвало чувство безмерной гордости у счастливых спортсменов, воодушевленной молодежи, у всего народа", – говорится в послании главы государства.

Как подчеркнул президент Туркменистана, успех Гурьевой на Олимпийских играх "приумножил мировую славу, престиж и авторитет суверенной отчизны" и стал "лучшим подарком к 30-й годовщине священной независимости страны". По словам Бердымухамедова, ее медаль – это "результат государственной политики, нацеленной на создание в стране широких возможностей для подготовки юных олимпийцев".

Полине Гурьевой президент также присвоил наивысшее спортивное звание – "Заслуженный мастера спорта". А главный тренер сборной Туркменистана по тяжелой атлетике Артур Эмирян получил в подарок от главы государства автомобиль премиум-класса Toyota Camry 2021 года выпуска.

"Я посвятила свою медаль туркменскому народу и уважаемому президенту в честь 30-летия независимости Туркменистана", – заявила Гурьева.

В госСМИ Туркменистана успешное выступление тяжелоатлетки не получило широкого освещения. Государственное телевидение лишь сообщило о завоеванной медали, при этом сама олимпийская медалистка была названа "нашей спортсменкой", имя Гурьевой не упоминалось.

В Олимпийских играх в Токио приняли участие девять туркменских спортсменов. Делегацию страны на Олимпиаде возглавлял сын президента Туркменистана, вице-премьер Сердар Бердымухамедов.
 
 
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Президент Гурбангулы Бердымухамедов подарил первой в истории независимого Туркменистана олимпийской чемпионке Полине Гурьевой "трехкомнатную квартиру...
 
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