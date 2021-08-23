"Ренессанс Капитал": Россия может обналичить деньги МВФ для Беларуси

Главный экономист «Ренессанс Капитала» по России и СНГ Софья Донец назвала в комментарии РБК наиболее вероятным вариантом предоставление Минску твердой валюты в обмен на передачу прав на SDR.





Менее вероятным вариантом эксперт посчитала передачу российских SDR на счет Беларуси, что позволит ей заметно укрепить резервы. Такая операция будет сопряжена с политическими и репутационными издержками, но технических помех для нее нет.





По мнению эксперта, риск санкций минимален, поскольку права заимствования нельзя считать кредитом в чистом виде.





Вместе с тем Минску, особенно на фоне санкций США против калийной отрасли, нужна твердая валюта для платежей по госдолгу. Поэтому повышение резервов может оказаться недостаточно эффективным.





Профессор кафедры международных финансов МГИМО Валентин Катасонов, в свою очередь, отметил, что для России, которая помогает выстоять Лукашенко, обмен SDR может стать хорошим шагом. В перспективе риск санкций по внутренней валюте МВФ меньше, чем по долларам и евро.





В понедельник, 23 августа, решение вступило в силу. МВФ объявил о выделении странам SDR в объеме 650 миллиардов долларов 2 августа.





Ранее эксперты не исключали, что фонд откажется предоставлять помощь Беларуси в связи с политической ситуацией, но в черный список попали только Венесуэла, Мьянма и Афганистан.