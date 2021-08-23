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Задержан очередной участник прошлогодних беспорядков в Минске

23.08.2021 17:21 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Задержан очередной участник прошлогодних беспорядков. Об этом в своем Telegram-канале проинформировала пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

"На днях оперативники ГУБОПиК МВД установили личность и задержали 24-летнего фитнес-тренера. Как выяснилось, в ночь с 9 на 10 августа прошлого года он, заранее договорившись в чате с коллегами, на проспекте Машерова принимал участие в массовых беспорядках: стоял в сцепке, перекрывал движение, строил баррикады, оказывал активное противодействие правоохранителям", - рассказали в МВД.

Задержанный признан подозреваемым по ранее возбужденному уголовному делу о массовых беспорядках. Проводится проверка его причастности к другим подобным деяниям.-0-
 
Теги: Минск
 
 
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Задержанный признан подозреваемым по ранее возбужденному уголовному делу о массовых беспорядках. Проводится проверка его причастности к другим подобным...
 
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