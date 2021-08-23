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Вадим Гигин о форуме «Беларусь адзіная»: это не разговор для разговора. Эта информация – повод к действию
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Политическая и экономическая трансформация Беларуси и предстоящий конституционный референдум. Эти и другие вопросы 23 августа обсуждали в Молодечно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Здесь прошел региональный форум, посвященный Году народного единства, «Беларусь адзіная».
Вадим Гигин, декан факультета философии и социальных наук БГУ:
Главная цель такого диалога – консолидация общества, сплоченность белорусского народа на основе идей суверенитета и независимости страны.
Игорь Юшко, директор Ильянской средней школы имени А. А. Гримотя Вилейского района:
Инна Карпец, первый секретарь Молодечненской районной организации БРСМ:
Отметим, первая такая встреча прошла в Бресте, где был дан старт серии региональных форумов, посвященных Году народного единства. 25 августа мероприятие примет Гомель, а далее по очереди другие областные центры. Завершится серия форумов в Минске.
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Вадим Гигин о форуме «Беларусь адзіная»: это не разговор для разговора. Эта информация – повод к действию
Новости Беларуси. Политическая и экономическая трансформация Беларуси и предстоящий конституционный референдум. Эти и другие вопросы 23 августа обсуждали в...
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