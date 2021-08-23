А1 Xplore Music от Deezer нашел композиторов для своих проектов

В июне А1 Xplore Music от Deezer объявил о том, что ищет композитора, который будет писать оригинальную музыку специально для проектов А1. Полтора месяца команда сервиса прослушивала работы более сотни авторов и наконец сделала свой выбор.

Перед командой A1 Xplore Music от Deezer стояла сложная задача: среди множества талантливых композиторов выбрать тех, кто в дальнейшем будет сотрудничать с компанией. По результатам поиска добиваться уникального звучания проектов, онлайн-шоу, турниров и трансляций А1 будут Андрей Конопляник и Дмитрий Садовой.

Композиторы уже приступили к работе и готовятся представить свою новую музыку, которую совсем скоро можно будет услышать в проектах А1. В дальнейшем авторы будут работать над собственными и партнерскими проектами компании, создавать композиции для отдельных инициатив, начиная от джинглов, фоновой музыки и аудиоподложек и заканчивая комплексным музыкальным оформлением.

Весь авторский аудиоконтент, который композиторы создадут для А1, попадет в медиатеку официального аккаунта A1 Xplore Music от Deezer.