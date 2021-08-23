ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

А1 Xplore Music от Deezer нашел композиторов для своих проектов

23.08.2021 18:01 — Разное | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БДГ

В июне А1 Xplore Music от Deezer объявил о том, что ищет композитора, который будет писать оригинальную музыку специально для проектов А1. Полтора месяца команда сервиса прослушивала работы более сотни авторов и наконец сделала свой выбор.

Перед командой A1 Xplore Music от Deezer стояла сложная задача: среди множества талантливых композиторов выбрать тех, кто в дальнейшем будет сотрудничать с компанией. По результатам поиска добиваться уникального звучания проектов, онлайн-шоу, турниров и трансляций А1 будут Андрей Конопляник и Дмитрий Садовой.

Композиторы уже приступили к работе и готовятся представить свою новую музыку, которую совсем скоро можно будет услышать в проектах А1. В дальнейшем авторы будут работать над собственными и партнерскими проектами компании, создавать композиции для отдельных инициатив, начиная от джинглов, фоновой музыки и аудиоподложек и заканчивая комплексным музыкальным оформлением.

Весь авторский аудиоконтент, который композиторы создадут для А1, попадет в медиатеку официального аккаунта A1 Xplore Music от Deezer.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В июне А1 Xplore Music от Deezer объявил о том, что ищет композитора, который будет писать оригинальную музыку специально для проектов А1. Полтора месяца команда сервиса...
 
Новости дня
Новости разные
 
Вадим Гигин о форуме «Беларусь адзіная»: это не разговор для разговора. Эта информация – повод к действию
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

22.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
23.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by