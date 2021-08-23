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Крис Норман не спешит в Беларусь - концерт переносится на май 2022 года
Источник материала: Партизан
Концерт легендарного Криса Нормана запланированный на 5 сентября во Дворце Республики, переносится на 13 мая 2022 года
Как сообщают организаторы, приобретённые билеты остаются действительными. Дополнительная информация по телефону: +375 17 229-91-63, касса 229-90-39.
О причинах переноса ничего не сообщается, но догадаться несложно.
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Концерт легендарного Криса Нормана запланированный на 5 сентября во Дворце Республики, переносится на 13 мая 2022 года
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