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Теннисистка Арина Соболенко из Беларуси стала второй ракеткой мира

23.08.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусская теннисистка Арина Соболенко впервые в своей карьере поднялась на вторую строчку мирового рейтинга Международной женской ассоциации, передает телеканал «МИР 24».

На престижном турнире в американском Цинциннати Арина не сумела пройти дальше 1/16 финала. Несмотря на это количества заработанных ранее очков хватило белорусской спортсменке, чтобы подняться в мировой квалификации на второе место. Свою позицию в рейтинге ей уступила японка Наоми Осака, которая не смогла защитить очки за прошлогодний финал этого турнира.



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Свою позицию в рейтинге ей уступила японка Наоми Осака.
 
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