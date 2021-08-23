|
Китай заявил, что остановил распространение коронавируса
Источник материала: СТВ
Новости Китая. Китай заявил, что остановил в стране распространение COVID-19. Вчерашний день, 22 августа, стал первым с июля, когда в стране была нулевая заболеваемость, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Появившись 20 июля в Нанкине, COVID-19 стал очень быстро распространяться по Китаю. Чтобы остановить рост заболеваемости, власти ввели строгие ограничительные меры: прекратили транспортное сообщение и провели массовое тестирование.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Китая. Китай заявил, что остановил в стране распространение COVID-19. Вчерашний день, 22 августа, стал первым с июля, когда в стране была нулевая заболеваемость,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)