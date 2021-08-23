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Китай заявил, что остановил распространение коронавируса

23.08.2021 18:27 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Китая. Китай заявил, что остановил в стране распространение COVID-19. Вчерашний день, 22 августа, стал первым с июля, когда в стране была нулевая заболеваемость, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Китай заявил, что остановил распространение коронавируса

Появившись 20 июля в Нанкине, COVID-19 стал очень быстро распространяться по Китаю. Чтобы остановить рост заболеваемости, власти ввели строгие ограничительные меры: прекратили транспортное сообщение и провели массовое тестирование.

 
 
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Новости Китая. Китай заявил, что остановил в стране распространение COVID-19. Вчерашний день, 22 августа, стал первым с июля, когда в стране была нулевая заболеваемость,...
 
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