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Беларусь заняла 1 место в Европе в технологическом рейтинге Coursera

23.08.2021 18:27 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Беларусь возглавила рейтинг Coursera. Эта образовательная онлайн-площадка опубликовала отчет Global Skills Report 2021, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь заняла 1 место в Европе в технологическом рейтинге Coursera

В нем оценивается компетентность более 77 миллионов учеников платформы из 108 стран по трем категориям: Business, Technology и Data Science. Беларусь стала первой среди 35 государств в Европе в категории «Технологии».

Высокий рейтинг Беларуси – это в первую очередь показатель высокого уровня знаний и навыков учащихся. Согласно отчету, в Беларуси лучшие кадры в области облачных вычислений, разработки программного обеспечения, в том числе мобильных и веб-приложений.

Беларусь заняла 1 место в Европе в технологическом рейтинге Coursera

О других новостях экономики за 23 августа читайте здесь.

 
 
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Новости Беларуси. Беларусь возглавила рейтинг Coursera. Эта образовательная онлайн-площадка опубликовала отчет Global Skills Report 2021, сообщили в программе Новости «24 часа»...
 
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