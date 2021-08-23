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Украину не принимают в Евросоюз? Какое заявление сделал вице-президент Еврокомиссии
Источник материала: СТВ
Новости Украины. В Еврокомиссии заявили, что не видят Украину членом ЕС в ближайшее время, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Виктория Ходосок, СТВ:
Судя по всему, не помог сдвинуть этот вопрос с мертвой точки и визит канцлера ФРГ в Киев. 22 августа Ангела Меркель там провела переговоры с Владимиром Зеленским. Обсуждалась эта тема или нет, не сообщается. Но очевидно, Украина так и осталась за бортом Евросоюза. Правда, он бросает ей спасательный круг в виде финансовой помощи, но сделать ее членом экипажа большого корабля под названием «ЕС» по-прежнему не спешит или не хочет.
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Новости Украины. В Еврокомиссии заявили, что не видят Украину членом ЕС в ближайшее время, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Виктория Ходосок, СТВ: Киев...
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