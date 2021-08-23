Ореховый Спас: значение праздника, какого числа отмечается, что приготовить из орехов

Источник материала: БT

Православные христиане ежегодно отмечают Ореховый Спас 29 августа. Празднество связано с перенесением нерукотворного образа Господа в Константинополь.

Издавна в этот день люди собирали орехи, пекли хлеб и ходили друг к другу в гости. Об истории, приметах и символах праздника расскажем в нашем материале.

Во время земной жизни Иисуса Христа заболел князь Едесский. Узнав о чудесах Спасителя, тот отправил к Господу своего художника с письмом, в котором просил исцелить его от тяжелого недуга. Увидев лик Спасителя, художнику захотелось запечатлеть черты лица Иисуса на полотне. Все старания оказались тщетны - не смог он изобразить лик Господа.

Тогда Иисус Христос попросил принести воды, чтобы умыться. Спаситель вытер лицо платком, на котором осталось его изображение. Свой нерукотворный образ Иисус Христос отправил князю вместе с письмом, в котором написал: "Блажен ты, что уверовал в меня, не видав меня. После вознесения моего придет к тебе ученик мой и совершенно исцелит тебя от недуга". Так князь, поклонившись нерукотворному образу Господа, избавился от болезни. Изначально полотно с образом хранилось в Едессе, а 29 августа было перенесено в Константинополь. В честь этого события Третий Спас в народе часто называют Полотняным, или Холщовым.

Традиции Спасова дня

Спас называют Ореховым, потому что к концу августа спеют орехи. Питательное лакомство и ветви орешника освящают в храмах, угощают орехами близких и готовят из них вкусные блюда. К столу было принято подавать настойку из грецких орехов, пироги и хлеб из муки нового урожая.





По обычаю люди вязали веники из орешника для бани. Считалось, что попариться с таким веником - оградить себя от болезней. Некоторые ставили освященную в храме веточку орешника у входной двери. Дюди верили, что это защитит дом от несчастий и бед.

Третий Спас хлеба припас

Ореховый Спас в народе именуют Хлебным - к этому времени заканчивалась жатва. Хозяйки в праздник пекли пироги, караваи и печенье из нового урожая муки. В некоторых деревнях сохранилась традиция хранить кусочек от каравая, чтобы уберечь семейство от голода. Хлебушек заворачивали в льняное полотно и помещали за икону.

В этот же день обязательно умывались родниковой водой. Издавна верили, что на Ореховый Спас вода становится особенно целебной. Ей умывали детей и окропляли животных.



Праздничный стол всегда накрывали богато. Завершался Успенский пост, поэтому готовили рыбные и мясные блюда, выпечку с орехами и яблоками. Считалось, что нужно попробовать все угощенья, чтобы год был урожайным и радостным.

Рецепты блюд с орехами

Мы с удовольствием поделимся идеями того, что интересного и вкусного можно приготовить из орехов.

Кекс "Лакомка" с орехами и изюмом







Вам понадобятся: 200 г муки, 2 яйца, 100 г сахара, 100 г грецких орехов, 200 г изюма, 3 ст. л. молока, 1 лимон, щепотка соли, 1 ч. л. разрыхлителя, 1 ст. л. сахарной пудры, 1 ст. л. растительного масла.

Приготовление

Изюм залейте кипятком на 10 минут. Орехи прокалите пару минут на сковороде и измельчите. В емкости взбейте миксером яйца с сахаром до густой пены. Влейте молоко и постепенно добавляйте просеянную муку с разрыхлителем, тщательно перемешайте. В тесто добавьте сок и цедру лимона, орехи и изюм, перемешайте.

Форму для выпечки смажьте растительным маслом и равномерно распределите готовое тесто. Поместите кекс в заранее разогретую до 180 градусов духовку и выпекайте 30-40 минут. Готовый десерт остудите и посыпьте сахарной пудрой.

Желе с орехами

Вам понадобятся: 250 мл 20%-ных сливок, 100 г кешью или грецких орехов, 50 мл горячей воды, 15 г быстрорастворимого желатина, 2 ст. л. сахара, щепотка ванилина.

Приготовление

Желатин замочите в горячей воде. Орехи прокалите несколько минут на сковороде и измельчите в мелкую крошку. К ореховой массе добавьте 3 ст. л. сливок и взбейте блендером до однородности. Оставшуюся часть сливок доведите до кипения и постепенно введите к ней орехово-сливочную смесь, тщательно перемешайте и влейте замоченный желатин. Добавьте сахар и ванилин, снова перемешайте.

Готовую смесь разлейте по формочкам и поместите в холодильник на 2-3 часа до застывания. Желе можно украсить ягодами или ягодным джемом по желанию.

Медово-ореховый пирог







Вам понадобятся: 2 яйца, 130 г сахара, 110 г меда, 120 мл кефира, 200 г муки, 100 г грецких орехов, 1 ч. л. соды.

Приготовление

В емкости смешайте яйца, мед и сахар, взбейте венчиком. Затем влейте кефир, добавьте соду и измельченные орехи. Муку всыпьте в самом конце и замесите тесто.

Форму для выпечки застелите пергаментом и равномерно распределите тесто. Поместите пирог в заранее разогретую до 170 градусов духовку и выпекайте в течение 45 минут. Готовый десерт можно украсить тертым молочным шоколадом и веточкой мяты.

Хлеб с ореховой начинкой

Вам понадобятся: 400 г муки, 10 г дрожжей, 100 мл теплого молока, 100 г сахара (50 г в тесто, 50 г - в начинку), 100 г растопленного сливочного масла, 2 яйца, 1 ст. л. корицы, 70 г фундука, 70 г грецких орехов, 70 г размягченного сливочного масла.

Приготовление

Дрожжи и 1 ст. л. сахара разведите в теплом молоке и поставьте в теплое место на 15 минут. Затем смешайте просеянную муку с оставшимся сахаром и влейте подошедшие дрожжи, яйца и растопленное масло - замешивайте тесто не меньше 10 минут. Оставьте его в теплом месте на час для подхода, укутав в полотенце.

Займитесь начинкой. Орехи измельчите в крупную крошку, сахар перемешайте с корицей и соедините все ингредиенты. Подошедшее тесто раскатайте в пласт 30х50 см. Смажьте тесто растопленным сливочным маслом и распределите начинку по всей поверхности. Разрежьте тесто на 6 равных частей вдоль и поперек - должны получиться квадратики. Эти заготовки одну за одной поместите в прямоугольную форму для запекания - должна получиться своеобразная гармошка. Выпекайте хлеб 45 минут в заранее разогретой до 180 градусов духовке. Ароматный домашний хлеб с ореховой начинкой будет кстати с теплым молоком или душистым травяным чаем.

Варенье из вишни с грецким орехом







Вам понадобятся: 500 г отборной вишни, 500 г сахара, 150 г очищенных грецких орехов, 3/4 стакана воды.

Приготовление

Вишню вымойте, просушите, аккуратно удалите косточки, чтобы ягодки остались целыми. Орехи крупно порежьте и вложите по кусочку в каждую ягодку.

Сахар смешайте с водой и сварите сироп. В кипящий сироп поместите подготовленные ягоды, доведите до кипения и снимите с огня. Оставьте на 12 часов. Затем снова поставьте на огонь, доведите до кипения и варите 3-5 минут.

Разлейте варенье в стерилизованные банки, закатайте и укутайте. Храните остывшее лакомство в темном прохладном месте

Домашняя халва



Вам понадобятся: 200 г арахиса, 40 мл подсолнечного масла, 0,3 стакана сахара, 70 мл воды, 0,3 стакана муки, 10 г ванильного сахара.

Приготовление

Арахис обжарьте на чистой и сухой сковороде, после остывания очистите его от шелухи, измельчите в блендере. Затем обжарьте муку на сковороде до кремового цвета и добавьте к ореховой массе, тщательно перемешайте.

Сахар смешайте с ванильным сахаром и водой. Смесь поставьте на огонь, доведите до кипения, поварите 1 минуту, добавьте растительное масло, перемешайте. Получившийся сироп введите в ореховую смесь и хорошенько перемешайте.

Форму застелите пищевой пленкой и выложите в нее получившуюся массу, уплотните лопаточкой и дайте остыть. Готовый десерт порежьте на кусочки и украсьте цельными ядрами орехов.

Ореховый паштет







Вам понадобятся: 100 г орехов (любых), 2 яйца, 2-3 пера лука, 3 щепотки соли, 1 щепотка молотого черного перца, 2 ст. л. растительного масла, 1/2 репчатого лука.

Приготовление

Половинку луковицы нарежьте на мелкие кубики и обжарьте на растительном масле 2-3 минуты. Яйца варите 10 минут, охладите, очистите от скорлупы и нарежьте кубиками. Обжаренный лук смешайте с яйцами и тщательно измельчите в блендере. Мелко нарежьте стебли зеленого лука и добавьте в смесь вместе с орехами. Всыпьте соль, молотый перец и измельчите в блендере.

Готовый паштет храните в стеклянной емкости в холодильнике. Отличным сочетанием будет поджаренный тостовый хлеб с тонким слоем орехового паштета. Обязательно попробуйте блюдо.

Приметы на Ореховый Спас

Если в этот день отлетают ласточки на юг, зима будет ранней.

Гроза и дождь на Ореховый Спас - осень будет теплой.

Первый орех нужно съесть самому. Если плод будет вкусным, то и год окажется успешным. Если орех будет пустым - жди проблемы, если гнилым - не обойти беду.

Богатый урожай орехов - жди суровую зиму.

Если на Ореховый Спас улетают журавли - на Покров Богородицы будет холодно.

Поздравляйте ваших близких с Ореховым Спасом, угощайте вкусными блюдами домочадцев и наслаждайтесь последними деньками уходящего лета.

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