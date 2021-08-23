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Папа Римский Франциск может отречься от престола

23.08.2021 18:45 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Ватикана. 23 августа итальянские СМИ распространили информацию о том, что Папа Римский может отречься от престола, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Папа Римский Франциск может отречься от престола

Причиной такого решения может стать состояние здоровья понтифика, которому в декабре исполнится 85 лет. В Ватикане говорят о новом конклаве, и, согласно этим сообщением, папа Франциск решил уйти. У него уже были проблемы со здоровьем. В начале 2021 года из-за недомогания он даже был вынужден отменить несколько важных мероприятий.

 
 
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Новости Ватикана. 23 августа итальянские СМИ распространили информацию о том, что Папа Римский может отречься от престола, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
 
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