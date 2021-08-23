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Александр Лукашенко встретился с начальником Службы безопасности Президента

23.08.2021 18:45 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 23 августа глава государства встретился с начальником Службы безопасности Президента Дмитрием Шахраевым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко встретился с начальником Службы безопасности Президента

Были обсуждены организационные и кадровые вопросы, внесены некоторые предложения по совершенствованию работы Службы безопасности. При этом учтен опыт событий 2020 года.

Александр Лукашенко встретился с начальником Службы безопасности Президента

На возникающие вызовы и угрозы СБП максимально оперативно реагирует. Кроме того, налажено тесное взаимодействие с другими государственными органами.

 
 
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Новости Беларуси. 23 августа глава государства встретился с начальником Службы безопасности Президента Дмитрием Шахраевым, сообщили в программе Новости «24 часа»...
 
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