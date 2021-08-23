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Лукашенко о беженцах на границе с Польшей: эти бедолаги находятся там без воды, без еды. Мне надо думать, что с ними делать
Источник материала: СТВ
Совет коллективной безопасности ОДКБ собрался на внеочередную сессию. Она проходит под председательством президента Таджикистана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Тема очевидна – события в Афганистане. Президент Беларуси подчеркнул: ситуацию необходимо оценивать без эмоций, максимально реально и адекватно. И здесь важно услышать мнения и оценки союзников по ОДКБ.
События в Афганистане напрямую касаются и Беларуси. Из-за конфликта резко возросло число беженцев. Их путь за светлым будущим в Европу пролегает через территорию нашей страны.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
За счет беженцев коллективный Запад намеревался решить проблему дефицита рабочих рук в стареющей Европы. Гастарбайтерам обещали теплый прием. Последствия такого теплого приема вынуждены устранять белорусские врачи. Стражи ЕС избивают и издеваются над мигрантами. Нечеловеческому отношению подвергаются даже беременные женщины.
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Лукашенко о беженцах на границе с Польшей: эти бедолаги находятся там без воды, без еды. Мне надо думать, что с ними делать
Совет коллективной безопасности ОДКБ собрался на внеочередную сессию. Она проходит под председательством президента Таджикистана, сообщили в программе Новости...
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