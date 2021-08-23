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Лукашенко о беженцах на границе с Польшей: эти бедолаги находятся там без воды, без еды. Мне надо думать, что с ними делать

23.08.2021 18:45 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Совет коллективной безопасности ОДКБ собрался на внеочередную сессию. Она проходит под председательством президента Таджикистана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко о беженцах на границе с Польшей: эти бедолаги находятся там без воды, без еды. Мне надо думать, что с ними делать

Тема очевидна – события в Афганистане. Президент Беларуси подчеркнул: ситуацию необходимо оценивать без эмоций, максимально реально и адекватно. И здесь важно услышать мнения и оценки союзников по ОДКБ.

Лукашенко про Афганистан: «Посмотрим, что будет дальше, а потом будем ситуативно на это реагировать». Это неправильно

События в Афганистане напрямую касаются и Беларуси. Из-за конфликта резко возросло число беженцев. Их путь за светлым будущим в Европу пролегает через территорию нашей страны.

Лукашенко о беженцах на границе с Польшей: эти бедолаги находятся там без воды, без еды. Мне надо думать, что с ними делать

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Что сделали поляки: они отловили, иначе не скажешь, около 50 человек на территории Польши, которые, как они признались, шли в Германию, куда их позвала муттер Меркель. Отловили и под угрозой оружия, стреляя поверх голов, выдавили их на границу с Беларусью. Естественно, они шли в Германию, в Беларусь они идти не хотят. Таким образом Польша устроила пограничный конфликт на границе с Беларусью, нарушив государственную границу Беларуси. И уже двое или трое суток эти бедолаги, перейдя границу Беларуси, находятся там. Без воды, без еды, под открытым небом. Ночью уже у нас на границе 7-8 градусов тепла. А там больше 40. Обездоленные люди. Сегодня мне надо думать, что с ними делать.

Лукашенко о беженцах на границе с Польшей: эти бедолаги находятся там без воды, без еды. Мне надо думать, что с ними делать

За счет беженцев коллективный Запад намеревался решить проблему дефицита рабочих рук в стареющей Европы. Гастарбайтерам обещали теплый прием. Последствия такого теплого приема вынуждены устранять белорусские врачи. Стражи ЕС избивают и издеваются над мигрантами. Нечеловеческому отношению подвергаются даже беременные женщины.

 
 
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Совет коллективной безопасности ОДКБ собрался на внеочередную сессию. Она проходит под председательством президента Таджикистана, сообщили в программе Новости...
 
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