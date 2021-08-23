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Бывшего оператора БТ Дениса Соколовского освободили
Источник материала: Навiны
Денис Соколовский, бывший оператор БТ, задержанный по «делу Пресс-клуба», освобожден.
Об этом сообщила семья журналиста, передает
Он, как и Ксения Луцкина, ушел из «Белтелерадиокомпании», где проработал более 10 лет, вскоре после выборов 2020 года. Соколовский также был задержан 22 декабря 2020 года по обвинению в неуплате налогов.
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Денис Соколовский, бывший оператор БТ, задержанный по «делу Пресс-клуба», освобожден.
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