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Бывшего оператора БТ Дениса Соколовского освободили

23.08.2021 18:45 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Денис Соколовский, бывший оператор БТ, задержанный по «делу Пресс-клуба», освобожден.

Бывшего оператора БТ Дениса Соколовского освободили

Об этом сообщила семья журналиста, передает «Радыё Свабода».

Он, как и Ксения Луцкина, ушел из «Белтелерадиокомпании», где проработал более 10 лет, вскоре после выборов 2020 года. Соколовский также был задержан 22 декабря 2020 года по обвинению в неуплате налогов.

 
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Денис Соколовский, бывший оператор БТ, задержанный по «делу Пресс-клуба», освобожден.
 
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