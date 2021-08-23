Бывшего оператора БТ Дениса Соколовского освободили

Денис Соколовский, бывший оператор БТ, задержанный по «делу Пресс-клуба», освобожден.





Об этом сообщила семья журналиста, передает «Радыё Свабода» .

Он, как и Ксения Луцкина, ушел из «Белтелерадиокомпании», где проработал более 10 лет, вскоре после выборов 2020 года. Соколовский также был задержан 22 декабря 2020 года по обвинению в неуплате налогов.