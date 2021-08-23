В Гомеле вынесли приговор парню, который добавил в свой плейлист в соцсети песню про Лукашенко

Источник материала: Салiдарнасць

22-летнего гомельчанина Сергея Балахонова в социальной сети «ВКонтакте» больше всего привлекал удобный плеер: в его плейлисте более тысячи треков популярных исполнителей.





В мае прошлого года Сергей решил пополнить свою музыкальную коллекцию новинками. Среди скачанных им песен оказалась и композиция популярного рэпера nokrolik «Лукашенко, уходи».

В результате мониторинга его персональной страницы правоохранители обнаружили аудиофайл с этой песней, на основании чего Сергею Балахонову предъявили обвинение по статье 368 «Оскорбление президента Республики Беларусь».

Сергей признал свою вину и раскаялся, но подчеркнул, что сохранил этот трек не по причине политической вражды к кому бы то ни было, а исключительно в результате стечения обстоятельств.

Прокурор запросил для Сергея Балахонова наказание в виде одного года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Руководство и коллеги молодого человека ходатайствовали перед судом об избрании для него наказания, не связанного с лишением свободы. В характеристике с места работы подчеркивалось, что он зарекомендовал себя только с положительной стороны: трудолюбивый, неконфликтный, порядочный.

Сегодня Сергей Балахонов обратился к суду с последним словом.

— Не лишайте меня свободы, — единственное, что смог он произнести.

Суд счёл вину Сергея Балахонова доказанной и приговорил его к году колонии общего режима. Парень был взят под стражу в зале суда.

Сергей женат, его жена ожидает ребенка.