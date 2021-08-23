



Минобороны РФ возглавляет Шойгу, Лавров (на фото слева) – глава МИД

Фото: ЕРА





сообщает Гордон со ссылкой на РБК. Об этом глава Кремля Владимир Путин заявил 22 августа на встрече с представителями правящей партии "Единая Россия",Гордон сона РБК.





"Большой тайной не будет, пишет Гордон, что наше дипломатическое ведомство занимает очень активную, наступательную позицию. Иногда мне приходится даже напомнить Сергею Лаврову, что он министр не обороны, а иностранных дел", – сказал Путин.





Министром обороны РФ является Сергей Шойгу.





Лавров руководит внешнеполитическим ведомством России с 2004 года. Ему 71 год.





В последние месяцы МИД РФ выступает с угрожающими или обвинительными заявлениями в адрес Украины, Германии, США и других стран.







