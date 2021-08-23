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Путин заявил, что ему приходится напоминать Лаврову, что тот в России не министр обороны

23.08.2021 18:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Министру иностранных дел России Сергею Лаврову приходится напоминать, что он руководит МИД, а не министерством обороны.


Минобороны РФ возглавляет Шойгу, Лавров (на фото слева) – глава МИД
Фото: ЕРА

Об этом глава Кремля Владимир Путин заявил 22 августа на встрече с представителями правящей партии "Единая Россия", сообщает Гордон со ссылкой на РБК.

"Большой тайной не будет, пишет Гордон, что наше дипломатическое ведомство занимает очень активную, наступательную позицию. Иногда мне приходится даже напомнить Сергею Лаврову, что он министр не обороны, а иностранных дел", – сказал Путин.

Министром обороны РФ является Сергей Шойгу.

Лавров руководит внешнеполитическим ведомством России с 2004 года. Ему 71 год.

В последние месяцы МИД РФ выступает с угрожающими или обвинительными заявлениями в адрес Украины, Германии, США и других стран.
 
 
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Министру иностранных дел России Сергею Лаврову приходится напоминать, что он руководит МИД, а не министерством обороны.
 
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