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Baza: Истребитель Миг-29 сгорел в Астраханской области

23.08.2021 18:59 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Baza: Истребитель Миг-29 сгорел в Астраханской области
Самолет проходил планово-ремонтные работы в воинской части.

По предварительным данным, никто не пострадал. На прошлой неделе в этом же регионе, при выполнении планового полёта потерпел крушение другой МиГ-29. Пилот истребителя погиб. Причиной катастрофы могла стать погода.

За полторы недели Минобороны России потеряло четыре воздушных судна. В том числе военно-транспортный и самолет-амфибию.
 
 
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За полторы недели Минобороны России потеряло четыре воздушных судна.
 
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