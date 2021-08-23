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Baza: Истребитель Миг-29 сгорел в Астраханской области
Источник материала: UDF
По предварительным данным, никто не пострадал. На прошлой неделе в этом же регионе, при выполнении планового полёта потерпел крушение другой МиГ-29. Пилот истребителя погиб. Причиной катастрофы могла стать погода.
За полторы недели Минобороны России потеряло четыре воздушных судна. В том числе военно-транспортный и самолет-амфибию.
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За полторы недели Минобороны России потеряло четыре воздушных судна.
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