Источник материала: UDF





В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Baza: Истребитель Миг-29 сгорел в Астраханской области За полторы недели Минобороны России потеряло четыре воздушных судна.

По предварительным данным, никто не пострадал. На прошлой неделе в этом же регионе, при выполнении планового полёта потерпел крушение другой МиГ-29. Пилот истребителя погиб. Причиной катастрофы могла стать погода.За полторы недели Минобороны России потеряло четыре воздушных судна. В том числе военно-транспортный и самолет-амфибию.