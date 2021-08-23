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Количество стран и скандалы. Олимпийская чемпионка сравнила Игры 1972 и 2021 года

23.08.2021 19:03 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В преддверии Паралимпиады – ее открытие в Токио намечено на 24 августа – на площадке ток-шоу «По существу» соберутся призеры Олимпиады-2020, спортивные аксакалы, функционеры и тренеры. Они попробуют разобраться, почему нынешний восход на олимп был таким сложным, а в медальной копилке национальной команды вклад был самым невесомым за историю.

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
А можно ваше личное сравнение той Олимпиады, где вы взяли золото в 1972 году и Олимпиады, которая прошла сейчас? В любом случае, вы же переносите свои ощущения.

Количество стран и скандалы. Олимпийская чемпионка сравнила Игры 1972 и 2021 года

Антонина Кошель, председатель Белорусской общественной организации «Ветераны физической культуры и спорта», чемпионка Олимпийских игр 1972 года в Мюнхене:
Конечно. Моей медали в следующем году уже 50 лет, а кажется, как-то недавно все было. Олимпиады могут отличаться по проведению, по количеству стран, а в принципе они одинаковые.

Кирилл Казаков:
А по количеству скандалов?

Количество стран и скандалы. Олимпийская чемпионка сравнила Игры 1972 и 2021 года

Антонина Кошель:
На нашей Олимпиаде тоже был скандал, когда расстреляли команду Израиля, там были проблемы. Здесь тоже немножко был скандал, но эти скандалы не стоят того, как выступают и выкладываются спортсмены. Я очень часто просматриваю свои фотографии, как мы возвращались с Олимпиады, как нас встречали, что происходило, а скандалы напрочь забываются. Остается в памяти самое-самое лучшее.

Кирилл Казаков:
А когда вы давали напутствие олимпийцам, что вы сказали?

«Поддержите друг друга». Что еще пожелала чемпионка ОИ-1972 белорусским олимпийцам-2021?

Количество стран и скандалы. Олимпийская чемпионка сравнила Игры 1972 и 2021 года

Антонина Кошель:
Я, в первую очередь, сказала, что когда они поедут, чтобы они одной семьей были, друг за дружку болели, переживали, общались, ведь это очень важно. Я, например, еще была на Олимпиаде в Сиднее как тренер с командой, как судья в Пекине и в Лондоне. Семья должна быть семьей, друг за дружку. Это очень ответственно. Я вспоминаю Карстен, подошла ко мне в Олимпийской деревне Катюша: Антонина Владимировна, у меня нос заложило. Мне завтра надо грести, а дыхалка не работает. Я говорю: какая дыхалка? Ты на Олимпийских играх, забудь про дыхалку, села и греби так, как ты умеешь грести. За тобой, дочка, за тобой страна.

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Новости Беларуси. В преддверии Паралимпиады – ее открытие в Токио намечено на 24 августа – на площадке ток-шоу «По существу» соберутся призеры Олимпиады-2020,...
 
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