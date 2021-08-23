Из-за чего боялись не попасть на Игры и какая атмосфера была в команде? Ванесса Колодинская об Олимпиаде

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В преддверии Паралимпиады – ее открытие в Токио намечено на 24 августа – на площадке ток-шоу « По существу » соберутся призеры Олимпиады-2020, спортивные аксакалы, функционеры и тренеры. Они попробуют разобраться, почему нынешний восход на олимп был таким сложным, а в медальной копилке национальной команды вклад был самым невесомым за историю.





Алена Сырова, СТВ:

К вопросу об изоляции. Ванесса, во-первых, мы еще раз, пользуясь возможностью, лично поздравляем вас с бронзовой медалью. Для нас она золотая. Мы за вас болели всей редакцией, переживали. Скажите, действительно ли можете подтвердить слова своего более опытного коллеги? Действительно ли изолировали свои мысли от всего, помимо Олимпийских игр?

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Скандальная Олимпиада была. Либо это медиа сейчас так разрослись, либо она действительно скандальная.

Алена Сырова:

И как отразилось то, что ее ждали на год больше?





Ванесса Колодинская, бронзовый призер по вольной борьбе Олимпийских игр 2021 года в Токио:

Я больше склоняюсь к такому же мнению, что профессионал, спортсмен идет к своей цели. Чаще всего эта цель поставлена даже в детстве, и ты должен быть максимально сосредоточен. Я постаралась в своей подготовке тоже максимально изолироваться. Конечно, было очень много тревоги, хоть бы туда доехать в связи с COVID-19, это продолжалось, до последнего были вопросы о возможности отмены Олимпиады, но мы все были готовы. Спортсмены, тренерский состав, все готовились целенаправленно к тому, что она будет, создали план заранее, придерживались максимально, и это дало свой результат.

Кирилл Казаков:

Какая атмосфера в команде была? Это действительно команда-команда? Или каждый сам за себя? Я сейчас ни к чему не спрашиваю. Понимаю, о чем можно подумать, но ни к чему, просто реально интересно, как себя чувствовала и вела белорусская команда. Я понимаю, что там были журналисты, которые вас окучивали по полной катушке, пытаясь получить интервью, были и другие журналисты, и врачи, и менеджеры.

Алена Сырова:

Вы все готовитесь отдельно, а когда выезжаете, условно, в поля, друг у друга есть только вы, у вас один флаг и одна страна. Чувство единства есть или по факту каждый отвечает только за свой результат?





Ванесса Колодинская:

Чувство единства присутствует. Правда, я была там очень мало времени, и особенно в самом конце мы так подстраивали подготовку, чтобы приехать уже непосредственно пред своими стартами. Получилось, что я застала совсем маленький промежуток времени.

Кирилл Казаков:

Все сразу спрашивают, акклиматизация? Люди же в этом плане дилетанты.

Ванесса Колодинская:

Слава богу, акклиматизация прошла хорошо. Чувство единства есть. То же самое было и на Европейских играх – чувство того, что ты совместно, своей страной против других стран. Это все присутствует на самом деле.

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