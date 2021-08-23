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Астрологи назвали пары знаков Зодиаков, которые никогда не будут вместе

23.08.2021 19:05 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Астрологи назвали пары знаков Зодиаков, которые никогда не будут вместе
Пары знаков Зодиака, которые в любом случае расстанутся / slovofraza.com
Астрологи уверены, что эти пары знаков Зодиака в любом случае разведутся, даже если какое-то время будут вместе.

Овны не уживаются с Раками из-за их домоседства. Такие отношения обречены на провал, так как Овнам нужна свобода и неограниченность движений.

Тельцы не терпят беспечности, а вот Стрельцы - наоборот. Такое поведение Стрельца способно свести с ума рассудительного Тельца.

Близнецы часто пестрят своим острым умом. И если изначально мечтательным Рыбам это может понравиться, то потом их обиды не будут знать границ.

Раки - это семьянины, которые готовы окутать заботой родных и близких. Но вот Скорпиону это не нужно. Они хотят блистать и быть лидерами. К тому же, Скорпионы - еще те эгоисты.

Львам не подходят Девы, так как их отношения могут перерасти в настоящую битву за первенство.


Девы не смогут ужиться с Овнами из-за их импульсивности и не соответствии ожиданиям Девы.

Весам лучше не связываться с Козерогами, ибо их отношения могут испортить обоюдные манипуляции.

Скорпионам не по пути со Стрельцами, так как те очень подозрительные люди. И со временем это может стать настоящей проблемой.

Стрельцам также не подходит Рак. Они привыкли всегда находиться в социуме, а Рак - дома.

Козерогам не смогут обеспечить привычную для них стабильности Рыбы.

Водолеям будет сложно в отношениях со Львом, так как этот гордый знак Зодиака уж очень любит доминировать.

Рыбам не придется по душе грубость Овнов. Поэтому есть высокий риск того, что эта пара расстанется на минорной ноте.
 
 
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