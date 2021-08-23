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Освобожден проходивший по делу «Пресс-клуба» экс-оператор БТ Денис Соколовский

23.08.2021 19:05 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Освобожден проходивший по делу «Пресс-клуба» экс-оператор БТ Денис Соколовский
Иллюстративное фото
На свободу вышел еще один фигурант по делу «Пресс-клуба» Денис Соколовский. Эту информацию подтвердила его дочь.

Экс-оператор «Беларусь-1» Денис Соколовский находился в СИЗО на Володарского в Минске с декабря прошлого года. За решеткой еще остается задержанная по этому же делу Ксения Луцкина.

Белорусские правозащитники признали задержанных сотрудников «Пресс-клуба» политзаключенными.

19 августа Юлия Слуцкая, Алла Шарко, Сергей Ольшевский и Петр Слуцкий вышли на свободу, написав прошение о помиловании.
 
Теги: Минск
 
 
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Белорусские правозащитники признали задержанных сотрудников «Пресс-клуба» политзаключенными.
 
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