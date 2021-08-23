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Освобожден проходивший по делу «Пресс-клуба» экс-оператор БТ Денис Соколовский
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
Экс-оператор «Беларусь-1» Денис Соколовский находился в СИЗО на Володарского в Минске с декабря прошлого года. За решеткой еще остается задержанная по этому же делу Ксения Луцкина.
Белорусские правозащитники признали задержанных сотрудников «Пресс-клуба» политзаключенными.
19 августа Юлия Слуцкая, Алла Шарко, Сергей Ольшевский и Петр Слуцкий вышли на свободу, написав прошение о помиловании.
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Белорусские правозащитники признали задержанных сотрудников «Пресс-клуба» политзаключенными.
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