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Главы МИД и МВД Австрии посетят литовско-белорусскую границу в Мядининкае

23.08.2021 19:15 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг в ходе визита в Литву 24 августа посетит погранпереход «Мядининкай» на границе с Беларусью, сообщила пресс-служба литовского МИД.

Главы МИД и МВД Австрии посетят литовско-белорусскую границу в Мядининкае

Шалленберг и глава внешнеполитического ведомства Литвы Габриэлюс Ландсбергис «оценят ситуацию, связанную с потоками нелегальных мигрантов», и встретятся с сотрудниками австрийского спецподразделения COBRA, несущими службу в Литве.

В Мядининкае пройдет совместная пресс-конференция министров иностранных дел двух стран. Ожидается также участие руководителей МВД Литвы и Австрии. Министр внутренних дел Австрии Карл Нехаммер в начале августа направил на литовско-белорусскую границу 13 сотрудников COBRA.

 
 
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Министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг в ходе визита в Литву 24 августа посетит погранпереход «Мядининкай» на границе с Беларусью, сообщила...
 
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