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В Польше бросили на землю флаг Беларуси — СК возбудил уголовное дело

23.08.2021 19:27 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Следственный комитет сообщил в понедельник о возбуждении уголовного дела из-за надругательства над государственным флагом Беларуси, которое произошло на территории Польши.



По данным следствия, не позднее 21 августа текущего года неустановленные лица, находясь на территории Польши, умышленно, по мотивам политической и идеологической вражды, демонстративно бросили на тротуар государственный флаг Республики Беларусь. После чего топтали и пачкали государственный символ Беларуси, тем самым выражая неуважительное и пренебрежительное отношение к нему", - говорится в сообщении на сайте СК в понедельник. 

Там уточняется, пишет interfax.by, что свои противоправные действия неизвестные снимали на видео, а после разместили в свободном доступе на различных интернет-ресурсах. 

УСК по городу Минску возбуждено уголовное дело по ст. 370 (надругательство над государственными символами) Уголовного кодекса Беларуси. 

"Проводятся неотложные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия. Проверяется информация о причастности к преступным действиям конкретных граждан Республики Беларусь, находящихся на территории иностранного государства", - отмечено в сообщении СК.

В Беларуси после президентских выборов 9 августа 2020 года в течение более полугода продолжались массовые акции протеста против итогов выборов, победителем которых был объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Оппозиция сочла результаты выборов сфальсифицированными. Протестующие требовали отставки Лукашенко, освобождения политзаключенных и проведения новых выборов. В последнее время акции практически прекратились, они носят эпизодический и локальный характер.
 
Теги: Минск
 
 
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Следственный комитет сообщил в понедельник о возбуждении уголовного дела из-за надругательства над государственным флагом Беларуси, которое произошло на...
 
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