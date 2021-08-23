|
Максим Вашкевич и Станислав Поздеев сдали положительный тест на COVID-19 и помещены медицинскими службами на карантин на 10 дней
Источник материала: Партизан
Белорусы пловец Максим Вашкевич и тренер Станислав Поздеев сдали положительный тест на COVID-19 и помещены медицинскими службами на карантин на 10 дней.
"24 августа торжественно откроются Летние Паралимпийские игры-2020 в Токио. Национальная паралимпийская сборная Беларуси примет участие в торжественной церемонии открытия. Белорусский флаг на церемонии открытия понесет титулованная спортсменка Людмила Волчек.
Тем временем в команде Беларуси уже есть потери,
В первых стартах белорусские спортсмены примут участие 25 августа, на следующий день после торжественного открытия Паралимпиады. В плавании испытают себя Игорь Бокий, Владимир Сотников, Дмитрий Солей и Алексей Талай. Андрей Праневич будет бороться в фехтовании на инвалидных колясках", —
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Максим Вашкевич и Станислав Поздеев сдали положительный тест на COVID-19 и помещены медицинскими службами на карантин на 10 дней
Белорусы пловец Максим Вашкевич и тренер Станислав Поздеев сдали положительный тест на COVID-19 и помещены медицинскими службами на карантин на 10 дней.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)