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Алексей Голиков: «В августе 2020-го на улицах Бреста блогер Голиков выступал не за Лукашенко, а против незаконных действий толпы»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Авторская журналистика на СТВ. Алексей Голиков рассуждает о том, каким должен быть настоящий президент страны и почему не каждого главу государства можно назвать лидером нации. И почему так важна твердая рука в принятии важных решений. Об этом рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Алексей Голиков, блогер:
Однако сегодня есть все основания для следующего заявления: «Блогер Голиков является безусловным сторонником действующего Президента Лукашенко». Спрашивается, почему только сейчас, спустя год? За год переплавки в горниле событий Президент доказал свои стойкость и добросовестное выполнение принятых на себя должностных обязательств. За год у меня сформировалась цепь последовательных и логических аргументов, и я непременно поделюсь с вами. Как минимум для того, чтобы ни один рот не открылся назвать меня купленным подпевалой режима.
Посмотрите фрагмент. Это первый аргумент.
Шахтеры, вы прекрасно знаете, чем вы можете помочь. Забастовкой вы не только возвращаете себе достоинство. Забастовка, без преувеличения, сохраняет жизни белорусов. Забастовка – это то, чего эта падла боится больше всего.
Алексей Голиков:
Николай Карпенков, заместитель министра внутренних дел Беларуси – командующий внутренними войсками:
Алексей Голиков:
– Мы либералы. Мы поддерживаем либеральную идею, свободу, права человека, свободу личности. И в то же время я не терплю, что в моем окружении есть человек, который считает иначе. Абсурд ведь получается. Поэтому я считаю, что эти люди…
Алексей Голиков:
– Высоцкий живет фактически за счет своих подписчиков.
У меня открылись глаза. А когда у тебя открываются глаза и ты понимаешь, что ты, если можно так сказать, истину познал, эта истина у тебя формируется внутри, и ты просто, когда о ней говоришь, ты ее ничем не солишь. Ты ее просто выдаешь, как она есть. И люди либо принимают твое мнение и принимают истину, либо же у них какая-то своя правда, своя истина и они ее не принимают. Сложилось так, что либо я научился правильно доносить информацию, либо же у меня истина открылась еще больше.
Алексей Голиков:
И вот еще один аргумент в пользу того, что я являюсь сторонником Лукашенко. Законно избранный в 1990-х Президент Лукашенко является не только Президентом, но и лидером белорусской нации. Здесь требуется небольшое разъяснение: не всегда лидер нации и президент является одним и тем же лицом. Объясню, в чем разница.
Алексей Голиков:
А вот президент… Президент – это другое. Президент, назначенный криминальными и олигархическими элитами, может дрогнуть и, прихватив золотые батоны, спасать свою шкуру. Ему плевать на «Беркут» и народ. Он не вышел с автоматом против западной экспансии, прихватив сына. Он лидер не нации, он лоббист интересов финансово-промышленных криминальных группировок.
Другой оказался не лучше, хотя расписывал слаще. «Рошен» не продал, состояние увеличил, а народ в [...] без электричества, газа и угля – XXI век.
Алексей Голиков:
Алексей Голиков:
Некоторые из вас этот выпуск назовут одой Лукашенко. Окей, ода не некролог. Но давайте аргументы. Если пастух не может загнать стадо в стойло, то он либо профнепригоден, либо наемник, недобросовестно выполняющий обязанности. Если мужчина не может на место поставить женщину, значит, он не ее муж или нелегитимный муж. Если президент не в состоянии навести порядок в стране, значит, он не лидер, он нелегитимный президент – Света, Валера, Витя или Паша – выбирайте по вкусу. Есть чем крыть? Кройте, только кройте фактами, матом бесполезно.
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Алексей Голиков: «В августе 2020-го на улицах Бреста блогер Голиков выступал не за Лукашенко, а против незаконных действий толпы»
Новости Беларуси. Авторская журналистика на СТВ. Алексей Голиков рассуждает о том, каким должен быть настоящий президент страны и почему не каждого главу...
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