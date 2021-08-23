Несколько тысяч афганцев находятся в аэропорту Кабула – люди надеются покинуть страну

Источник материала: ОНТ

В аэропорту Кабула продолжают гибнуть люди. Все рейсы из Афганистана приостановлены из-за большого скопления людей.

В воздушной гавани сейчас несколько тысяч человек. Еще больше – пытаются прорваться в аэропорт, это единственная возможность покинуть страну. На территорию пускают только граждан США и стран Западной Европы. В афганцев стреляют и местные силы правопорядка, и американские военные. Несмотря на это, люди прорывают оцепление. Сотрудники посольства США в Афганистане также уничтожают паспорта местных жителей, которые обратились к ним за помощью. Якобы, чтобы документы не попали в руки талибов, но тем самым лишают тысячи людей возможности легально покинуть страну. ООН также продолжает эвакуацию своих сотрудников, при этом талибы гарантируют им безопасность и предлагают остаться. Число афганцев, которые потеряли жилье и работу, только по официальным данным, – 18 миллионов. Новый миграционный кризис грозит Европе политическими катаклизмами, а также негативно сказывается на электоральных перспективах многих лидеров.

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