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Эксперты: вина за нынешнее положение дел в стране полностью лежит на политической элите Украины

23.08.2021 19:39 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Эксперты: вина за нынешнее положение дел в стране полностью лежит на политической элите Украины

Когда политика убивает экономику. 30 лет украинской независимости стали временем упущенных возможностей, которое страна прожила под внешним управлением. 

B этом едины и украинские, и зарубежные эксперты, которые накануне даты обсудили ситуацию в стране. Коррупция, уничтожение промышленности, бедность и гражданская война – таковы главные итоги украинской самостоятельности. Одна из богатейших республик Советского Союза к 30-летию независимости стремительно утратила свои экономические амбиции.

Украина из промышленной державы превратилась в поставщика дешевой рабочей силы и сырья, что не дает предпосылок для экономического роста. Вина за нынешнее положение дел в стране полностью лежит на политической элите Украины, – считают эксперты. 

Последний Евромайдан привел Украину к социально-экономическому упадку, но еще дальше отдалил от вступления в Евросоюз и НАТО. Киевские власти не контролируют часть территории страны. А около половины взрослого населения Украины в ближайшие годы ожидают ухудшения своего материального положения и опасаются, что могут оказаться за чертой бедности.


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Когда политика убивает экономику. 30 лет украинской независимости стали временем упущенных возможностей, которое страна прожила под внешним управлением.  B этом...
 
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