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Первый урожай арбузов собрали на подворье Президента
Источник материала: ОНТ
На подворье Президента Беларуси Александра Лукашенко начался сбор первого урожая арбузов. Об этом
Как отмечается в сообщении, Александр Лукашенко распорядился полностью передать весь собранный урожай детским домам и пенсионерам.
Фото: Telegram-канал "Пул Первого"
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На подворье Президента Беларуси Александра Лукашенко начался сбор первого урожая арбузов. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого». Как отмечается в сообщении,...
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