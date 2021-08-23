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Прохладно. Прогноз погоды на 24 августа

23.08.2021 19:39 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Прохладно. Прогноз погоды на 24 августа

В последнюю неделю лета погода ожидается неустойчивой и прохладной. Вместе с северными ветрами будут активно поступать холодные и влажные воздушные массы. Одним словом, осень проведет репетицию. 

24 августа погоду будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в сухом, но прохладном воздухе северных широт. Лишь по южной половине страны скажется влияние малоподвижных активных атмосферных фронтов. Это и станет причиной дождливой погоды в этих регионах. 

Во вторник – облачно с прояснениями. По южной половине – дожди, грозы. Во многих районах Брестской и Гомельской областей – ливни. Влажность от 50 процентов по северу до 100 по югу. Ночью и утром слабый туман, видимость до километра. Ветер северо-восточный умеренный, при грозах порывистый. Атмосферное давление существенно не изменится.

Утром – от +11℃ по северо-востоку и западу до +14℃ в юго-восточных районах. С учетом влажности и ветра по ощущениям будет на 3-4 градуса прохладнее. К середине дня столбики термометров немного поднимутся. Выше всего по востоку – +20℃. В Гродненской, Минской и Витебской областях на 3 градуса ниже. А по югу страны – всего +14℃…+15℃.  К вечеру +14℃…+16℃. Только по Витебской области не выше +12℃.  

В среду в юго-восточных регионах сохранится влияние атмосферного фронта, который по-прежнему будет причиной кратковременных дождей, местами – гроз. Ночью и утром в отдельных районах Гомельской области ожидаются ливни. На остальной территории погоду будет формировать поле высокого атмосферного давления, поэтому существенных осадков не ожидается. Переменная облачность. Ветер северный, днем с переходом на юго-западный умеренный, при грозах порывистый. Температура ночью от +3℃ по северу до +14℃ по юго-востоку, днем +15℃…+20℃. 

 

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В последнюю неделю лета погода ожидается неустойчивой и прохладной. Вместе с северными ветрами будут активно поступать холодные и влажные воздушные массы. Одним...
 
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