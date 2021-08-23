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Австрия заявила, что ей не нужны беженцы из Афганистана

23.08.2021 19:39 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Австрия заявила, что ей не нужны беженцы из Афганистана

На фоне разговоров о беженцах Австрия заявила, что мигранты из Афганистана ей не нужны.

Заявление сделал канцлер страны, который считает, что Вена уже исполнила обязательства даже сверх нормы. Курц подчеркнул, что его страна уже столкнулась с большими сложностями, которые связаны с интеграцией афганцев в австрийское общество.

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На фоне разговоров о беженцах Австрия заявила, что мигранты из Афганистана ей не нужны. Заявление сделал канцлер страны, который считает, что Вена уже исполнила...
 
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