Восемь белорусов отравились суррогатным алкоголем в Карелии: один из них скончался

Источник материала: ОНТ

Группа граждан Беларуси оказалась в больнице после отравления суррогатами алкоголя в Пудоюжском районе Карелии. Об этом со ссылкой на региональное Министерство здравоохранения сообщает Sputnik.

В больницах в данный момент находятся семь человек, еще один гражданин Беларуси скончался еще до приезда медиков. Также сообщается, что один из пострадавших сегодня утром впал в состояние клинической смерти, однако врачам удалось его реанимировать.

Двое из пострадавших были доставлены в Республиканскую больницу им. В.А. Баранова в тяжелом состоянии. В настоящий момент они находятся на гемодиализе.

При этом, согласно словам врачей Пудоюжской Центральной районной больницы, где в данный момент находятся четверо из пострадавших, у троих из них отсутствуют очевидные клинические проявления отравления суррогатами. Однако эти проявления могут проявится через несколько дней в виде острой почечной недостаточности. У четвертого из поступивших пациентов признаки отравления уже проявились.

Сообщается, что сегодня санавиацией пациенты будут доставлены в Медвежьегорскую ЦРБ для возможного гемодиализа.

Отмечается, что посольство Беларуси в России следит за ситуацией.

Фото: Freepik

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