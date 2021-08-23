5 продуктов, которые даже близко нельзя подносить к микроволновке!

Источник материала: ОНТ

Наличием микроволновки на кухне нынче никого не удивишь. С помощью этого электронного прибора можно не только готовить еду, но и разогревать уже приготовленные блюда, а еще размораживать продукты из морозилки. Но эксплуатируя этот бытовой предмет, хозяйки иногда даже не догадываются, что могут причинить домашним вред. Оказывается, далеко не все, что есть под рукой, можно подвергать воздействию микроволн. Что же нельзя ставить в микроволновую печь ни под каким предлогом?

Грудное молоко



Фото: wi-fi.ru

Молодым мамочкам бывает удобно сцедить молоко, а в случае необходимости разогреть и кормить им малыша. Но ставить этот питательный для новорожденного продукт в микроволновку категорически не рекомендуется.

Молоко может подогреться неравномерно, что не очень хорошо для ребеночка. А еще оно способно раскалиться выше нормы, потеряв все свои питательные вещества.

Лучше используйте специальные подогреватели молока или действуйте по старинке, опуская бутылочку с грудным питанием в емкость с горячей водой.

Яйца



Фото: babruysk.by

Варить яйца целиком в микроволновке не то что просто вредно для здоровья, а опасно для жизни. Ведь под действием волн внутри куриного продукта накопится пар, который может привести к взрыву скорлупы и фейерверку из белка и желтка.

Даже если ужасающих последствий не будет, придется потратить много усилий на отмывание внутренностей агрегата. А вот с омлетом и яичницей проблем не возникнет – можете смело отправлять их в шкафчик-печку.

Мясо



Фото: agro-gabo.ru

Готовить его в микроволновке можно без проблем, но размораживать нежелательно. Ведь по краям мясной кусок начнет уже запекаться, тогда как в середине еще будет присутствовать лед. В таком состоянии резко станут размножаться нехорошие бактерии.

Лучше достать мясо из морозилки накануне готовки, оставив на нижней полке холодильника для размораживания.

Бабушкина чашка



Фото: zen.yandex.ru

На любой кухне полно посуды, которой пользовались еще мамы и бабушки. В советских тарелках и чашках наряду с тяжелыми металлами может присутствовать свинец. Попав под действие волн, он попросту отравит пищу.

В обязательном порядке используйте для готовки и разогрева пищи в микроволновке специальную посуду.

Посуда с позолотой



Фото: zen.yandex.ru

Следите за тем, чтобы тарелки и чашки с едой, отправленные на разогревание, были без каких-либо украшений – позолоченных ободков или другой атрибутики. Блестящие элементы грозят вызвать задымление, искры. Даже возможен пожар. Лучше используйте стеклянные огнеупорные предметы. Или на крайний случай посуду из фаянса, керамики и фарфора.

И ни в коем случае не запускайте в работу пустую микроволновку! Если забудете загрузить внутрь тарелку с едой и включите прибор, это угрожает возникновением пожара в жилище. Ведь внутри не будет продуктов или жидкости, способной поглощать микроволны. Вот эта пустота и вызовет возгорание.

Фото обложки: cosmo-frost.ru

По материалам сайта kolobok.ua

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