Глеб Лавров: Вся правда об Афганистане

Источник материала: ОНТ

Жесткое заявление экс-главы британских войск в Афганистане Ричарда Кемпа. Капитан Смоллетт (зачеркнуто) полковник Кемп считает, что импичмент Джо Байдену – это не актуально, только военный трибунал за предательство, только хардкор. Милое интервью Бонни Роттен. Интернет подбросил его мне, после попытки выяснить, что там за вопрос с Onlyfans.

Мы все живем в мире открытых медиа, дор.читатель и дор.читателька! И вы – тоже живете, да-да, живете, и никак не отвертитесь. И в этом мире главной новостью вот уже неделю является А – Афганистан. И если вам кажется, что Афганистан далеко, то у вас нет новых средств массовых коммуникаций, от слова совсем. И если вы думаете, что знаете что-то об Афганистане, то у вас, видно, просто железные нервы(?). Потому что новости об Афганистане, они, такие, они… меняются. И не потому, что постоянно приходят новые. Они-то приходят. Но, будьте покойны, меняются совершенно не [с]только поэтому. Ведь мы с вами, все, живем в мире, где новости меняются «задним числом».

Возможное отречение Папы из-за проблем со здоровьем. Если случится, то это будет второй отрекшийся понтифик к ряду. Тенденция, однако. Прямая цитата-молния Батьки о беженцах. Считает все, что случилось – виноват Запад. Так же в разных совершенно недипломатичных выражениях считают политики в ФРГ, Чехии, Великобритании, США и полковник Кемп (см.выше).





Вот вы же помните, дор.читатель и дор.читателька, как еще неделю назад новости об Афгане были сплошь – Небо.Самолет.Мужчина, срывающийся с криком (которого не слышно) с этого самого Самолета и Неба? Ведь вы же еще помните, как это было? Так вот. Можете начинать забывать напрочь! Это когда было? Еще до того, как Facebook и TikTok в едином порыве пообещали закрыть все аккаунты с контентом талибов. И еще до того, как Facebook, а за ним и Twitter, пообещали блокировать доступ к аккаунтам всех жителей Афганистана. И до того, как Saint Facebook, из соображений безопасности, конечно, отключил функцию просмотра друзей для учеток из Афганистана.

Анонс юбилейного ремастера Quake: пиарщики, видимо, считают, что зеты созрели узнать, во что рубились олдфаги. Миллион просмотров двух official роликов за пару дней. Создание инстаграма Анджелины Джоли об Афгане: пиарщики, видимо, считают, что афганским женщинам нужен нормальный дубляж, а не вот это вот все. Пять лямов подписоты за сутки. «ГуманизЬм торжествуе» на короткой дистанции…

Если вы, дор.читатель и дор.читателька, еще что-то помните об Афганистане, то давайте быстрее фильтруйте ваши сториз. Потому что теперь уже есть стопроцентные доказательства, что солдаты НАТО не только стреляют в толпу на поражение. Есть фотографии в отличном качестве, постановочные, но репортажные, будущий Пулитцер, где прекрасные американские военные в бронежилетах и разгрузках, все дела, держат маленьких афганцев на руках. И еще они поят водой маленьких афганцев из бутылочек. И вопрос, почему не раздать бутылки – бесконечно убог. Ведь и так всем ясно, что если бы они роздали маленьким афганцам маленькие бутылочки, то маленьких афганцев – будущих беженцев – затоптали бы к чертовой матери их старшие братья. И сестры. Потому что воды и правды на всех в мире нет…

ОДКБ зумит об Афгане. Большая семерка зумит об Афгане. Все в ООН, ВОЗ, ЮНИСЕФ зудят об Афгане. Ирак под вопросом. Ковид. Китай (и думаем об Индии и Пакистане, потом, позже обязательно расскажу, что думаю я).

…но этих кадров не увидеть в репортажах. Этих фоток не будут показывать ленты и газеты (те, какие еще сохранились и какие не просят платы за архив). Скоро-скоро помогут невинным, накажут виновных, наградят причастных. Уйдет в отставку седой военный. Исчезнут, так и не [про]явившись агенты. И поражение превратится в победу (сил добра) над законами разума. А потом слова «бегство из Афгана» начнут игнорировать в поисковиках. Попробуйте найти фотографии уничтоженных бюллетеней на американских выборах. Их еще есть, но уже гораздо меньше. Так же будет и с Афганом. Скоро все будет по-другому. Вернее, все уже БЫЛО по-другому. Просто как именно, мы все пока еще не до конца знаем. Но мы узнаем, как было. Так будет. Этим сердце наше успокоится. Потому что мы живем в дивную эпоху… открытых новых социальных массовых медиа. Эпоха это удивительна даже не только тем, что историю в ней пишут победители – так было всегда. Эпоха наша удивительна тем, что настоящее редактируют на наших широко закрытых глазах !





А еще… Роглич уделывает всех на Вуэльте и, если не сломается, быть ему в красном. Ждем Дюну Дени Вильнева с опаской, Алехандро Ходоровски – гений и недосягаем. Квалификация в Формуле – весьма сомнительное нововведение; Дождь – иностранный агент и поделом. Новый альбом Билли Айлиш – ну, такое; рандомная новость в гугл-новостях. Еще осень близка. Осень близка. Осень близка. Осень близка. Осень близка. Осень близка. Сиськи. И котики...

1) При подготовке материала использованы материалы, за что спсб.

2) В материале сознательно допущены языковые некорректности, неточности, самодельные неологизмы, новояз, ИН.ЯЗ, олбанский и проч.

3) Фотоматериалы, которые автор может предоставить вместе с данным текстом, можно сразу считать фейком – все равно ведь потом в лентах и архивах печатных ино-изданий появятся другие – правильные.

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