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В Греции в последнее летнее полнолуние вход в музеи сделали свободным
Источник материала: ОНТ
Новость из культурной жизни Греции. Местные музеи в последнее летнее полнолуние сделали вход свободным!
Десятки греков и туристов посетили памятник древнегреческой архитектуры при лунном свете – это особенно впечатляюще. На одну ночь вход в Акрополь, как и еще 120 музеев страны, бесплатный. А в Министерстве культуры Греции подошли к этому поэтически – заявив о надежде, что свет луны рассеет тень пандемии.
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Новость из культурной жизни Греции. Местные музеи в последнее летнее полнолуние сделали вход свободным! Десятки греков и туристов посетили памятник...
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