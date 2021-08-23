В Греции в последнее летнее полнолуние вход в музеи сделали свободным

Источник материала: ОНТ

Новость из культурной жизни Греции. Местные музеи в последнее летнее полнолуние сделали вход свободным!

Десятки греков и туристов посетили памятник древнегреческой архитектуры при лунном свете – это особенно впечатляюще. На одну ночь вход в Акрополь, как и еще 120 музеев страны, бесплатный. А в Министерстве культуры Греции подошли к этому поэтически – заявив о надежде, что свет луны рассеет тень пандемии.





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