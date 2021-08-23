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Саркома молочной железы: причины возникновения и диагностика

23.08.2021 19:39 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Саркома молочной железы: причины возникновения и диагностика

Рак и саркома молочной железы занимают лидирующие позиции среди злокачественных образований у женщин. О причинах возникновения и диагностике – в эфире программы «Наше утро» на ОНТ рассказали председатель Общественного объединения «Белорусская ассоциация врачей» Дмитрий Шевцов и акушер-гинеколог, маммолог Александр Поддубный.

Саркома развивается стремительно и метастазирует в костную ткань и легкие. Рак может быть следствием заболеваний молочных желез или развиваться самостоятельно. В настоящее время заболевание «молодеет». Встречается и у женщин с переизбытком эстрогена, то есть в случае гормонального дисбаланса. Факторами развития рака молочной железы также являются курение и злоупотребление алкоголем, ожирение, сахарный диабет, наследственность. Важен тот факт, что грудное вскармливание, особенно систематическое, резко снижает риск онкологических заболеваний молочных желез.  

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Рак и саркома молочной железы занимают лидирующие позиции среди злокачественных образований у женщин. О причинах возникновения и диагностике – в эфире программы...
 
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