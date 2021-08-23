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Александр Лукашенко принял с докладом начальника Службы безопасности Дмитрия Шахраева

23.08.2021 19:39 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Александр Лукашенко принял с докладом начальника Службы безопасности Дмитрия Шахраева

Совершенствовать работу в сфере безопасности. Еще одна встреча состоялась сегодня во Дворце Независимости. Александр Лукашенко принял с докладом начальника Службы безопасности Президента Дмитрия Шахраева. 

Обсуждение вопросов шло в двух временных плоскостях – это опыт прошлогодних событий и возникающие угрозы и вызовы сегодня. Как было доложено Главе государства, у Службы есть конкретные планы, которые позволяют реагировать максимально оперативно и качественно, учитывая текущую обстановку.


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Совершенствовать работу в сфере безопасности. Еще одна встреча состоялась сегодня во Дворце Независимости. Александр Лукашенко принял с докладом начальника...
 
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