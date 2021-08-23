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Александр Лукашенко принял с докладом начальника Службы безопасности Дмитрия Шахраева
Источник материала: ОНТ
Совершенствовать работу в сфере безопасности. Еще одна встреча состоялась сегодня во Дворце Независимости. Александр Лукашенко принял с докладом начальника Службы безопасности Президента Дмитрия Шахраева.
Обсуждение вопросов шло в двух временных плоскостях – это опыт прошлогодних событий и возникающие угрозы и вызовы сегодня. Как было доложено Главе государства, у Службы есть конкретные планы, которые позволяют реагировать максимально оперативно и качественно, учитывая текущую обстановку.
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Совершенствовать работу в сфере безопасности. Еще одна встреча состоялась сегодня во Дворце Независимости. Александр Лукашенко принял с докладом начальника...
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