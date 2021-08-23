Лукашенко поздравил работников государственной статистики с профессиональным праздником

Источник материала: ОНТ

День работников государственной статистики отмечают в Беларуси. Всех причастных с праздником поздравил Президент. Отметив, что на протяжении многих лет отечественные специалисты сохраняют лучшие традиции, приумножают накопленный опыт, внедряют новейшие технологии.

Сегодня информация, которую предоставляет Национальный статистический комитет, – одна из важнейших составляющих системы госуправления. Статистика не только отражает экономическое и социальное развитие страны, но и помогает найти перспективные точки роста для улучшения качества жизни. Развивается и сам комитет. К сентябрю ожидается запуск нового портала по переписи. На нем можно будет ознакомиться с данными за 2009 и 2019 годы. При этом каждый пользователь получит возможность самостоятельно построить таблицы и визуализировать данные переписи на графиках.

Модернизация портала на этом не закончится. Следующим инновационным звеном проекта станет использование геоинформационной платформы. Данные отразят на картах, пользователи смогут увидеть результаты переписи в любом населенном пункте.





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