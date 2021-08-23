Как понять, что вы не нравитесь мужчине? 4 признака, на которые стоит обратить внимание!

Источник материала: ОНТ

Девушки не всегда легко могут определить, насколько сильно мужчина заинтересован в ней как в женщине. И какие у него реальные намерения. Конечно же, самый простой способ это узнать – просто спросить напрямую. Но, к сожалению, в вопросе чувств многие парни ведут себя сдержанно и отстраненно. Вот несколько очевидных признаков, позволяющих уже на раннем этапе общения максимально точно вычислить, что он вовсе не планирует развивать серьезные отношения.

1. Не вкладывается материально. Если мужчина избегает финансовых вложений, вы однозначно не так уж и нравитесь ему. Невозможно экономить на человеке, который важен. Если вы нравитесь мужчине и он испытывает по отношению к вам настоящие глубокие чувства, при этом видит в вас женщину для серьезных отношений, он однозначно будет вкладывать и делиться своими ресурсами. Ведь ему нужно доказать, что именно он тот самый парень, который необходим вам. Мужчина в этом случае станет лучшей версией себя.

2. Не тратит на вас свое время. Время – это самый ценный ресурс. Но если мужчина не видит вас своей любимой и единственной, то он всячески будет я избегать долгих разговоров, переписок, встреч. Скорее всего, он выходит на связь только когда у него масса свободного времени и он приятно хочет его провести. Во всех же остальных случаях игнорирует и попросту периодически пропадает. Но когда вы реально важны, молодой человек с огромным удовольствием захочет с вами встречаться как можно чаще. Вы сразу почувствуете его стремление выходить с вами на связь первым: созваниваться, проводить вместе выходные и праздничные дни.





3. Не строит совместных планов. Если вы не являетесь значимой женщиной, то парень не будет включать вас в ежедневные планы. Вы однозначно ощутите, несмотря на ваше периодическое общение, что у каждого существует как бы своя отдельная жизнь. Вероятнее всего, для него вы – временный вариант, и он не собирается продолжать ваши отношения. Потому что серьезно увлеченный молодой человек, планируя свой досуг, так или иначе, активно вас задействует. И чем более теплые и доверительные у вас складываются отношения, тем более глубоко вы погружены в совместное будущее.

Если мужчине безразличны ваши проблемы и переживания, значит, он не воспринимает вас всерьез.

4. Не стремится улучшить вашу жизнь. Когда вы, по сути, безразличны, парень будет всячески избегать ваших просьб о помощи. Ведь он не заинтересован вас поддержать, решать какие-то вопросы, облегчить вам жизнь. Все это его напрягает и раздражает. Если молодой человек не спешит вкладываться, значит, не видит перспективного будущего с вами. Свою отстраненность он может оправдывать чем угодно: сумасшедшей занятостью, делами на работе и даже плохим самочувствием. Эти слова подразумевают только одно: «Ты для меня не ценная». Когда человек малоинтересен, какой смысл растрачиваться на него. Но когда же вы необходимы, он попытается улучшить вашу жизнь, стать незаменимым.

Не обманывайте себя. Вовремя избавляйтесь от ненужных иллюзий. Самое главное – оценивайте его действия. Проанализируйте ваши отношения – насколько сильно мужчина вовлечен в вашу жизнь. Ведь по количеству и качеству внимания с его стороны очень легко идентифицировать настоящие намерения. Помните, любящий мужчина не упустит возможность порадовать, защитить и проявить заботу.

Фото: Pexels.

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