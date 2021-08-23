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Житель Столбцов стал фигурантом уголовного дела за оскорбление правоохранителей
Источник материала: Навiны
Житель Столбцов публично оскорбил сотрудников органов внутренних дел, сообщили в УВД Минского облисполкома.
«36-летний житель Столбцов в одной из соцсетей разместил оскорбительные комментарии в адрес сотрудников Дубровенского РОВД», — рассказали в УВД.
Следователи возбудили уголовное дело.
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Житель Столбцов публично оскорбил сотрудников органов внутренних дел, сообщили в УВД Минского облисполкома.
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