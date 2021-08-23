Освободившийся после Окрестина экс-посол объяснил, почему прекратил участвовать в работе платформы «Сход»

Источник материала: Салiдарнасць

Также Игорь Лещеня рассказал, почему неправильно считать его политзаключенным.





— 23 июня в рамках «Схода» я объявил о том, что слагаю с себя обязанности председателя этой организации и де-факто прекратил участие в работе платформы, — пишет бывший дипломат Игорь Лещеня, которого недавно освободили из изолятора на Окрестина .

Почему я это сделал?

«Сход» мог иметь смысл как диалоговая площадка, как действующая в правовом поле гражданская инициатива для тех, кто находится в Беларуси. Многие выдвигались в делегаты, уверовав в безопасность и легальность участия в «Сходе».

И, действительно, «Сход» никогда не призывал к организации и проведению массовых мероприятий.

Но он быстро превратился в пустую говорильню. Кем-то заботливо подготовленный и наспех одобренный регламент не позволял организовать его работу. Набирали популярность идеи неких громких заявлений, чтобы на делегатов наконец-то обратили внимание.

Для обсуждения в красивой обертке стали приниматься достаточно провокационные идеи. Мои попытки объяснить суть провокаций имели частичный успех, а предложенный механизм отфильтровывания подобных тем не был принят. Наметилась тенденция к радикализации деятельности «Схода».

Поэтому, если говорить о решении, принятом мной 23 июня, то здесь я вижу две ошибки.

О сложении с себя обязанностей председателя «Схода» нужно было объявить публично. И сделать это нужно было намного раньше.

И если кто-то из делегатов в самом деле ориентировался на меня, то, может быть, им это помогло бы адекватно оценить ситуацию.

Вчера, 22 августа, я наконец-то официально покинул «Сход». Но, как и год тому назад, я не собираюсь покидать Беларусь.

Еще раз хотел бы отметить, что я признателен за поддержку. Но я считаю, что в рамках платформы «Сход» я не совершал каких-либо противоправных действий. И теперь, когда я нахожусь дома, считать меня политическим заключенным неправильно.